Напишите свой адрес и адрес друга знакомых, родных) по которому можно отправит письмо. Назовите собственные и нарицательные. Обратите внимание на знаки препинания при оформлении адреса
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Напишите свой адрес и адрес друга знакомых, родных) по которому можно отправит письмо. Назовите собственные и нарицательные. Обратите внимание на знаки препинания при оформлении адреса
Ответ(ы):
Гость:
Напишите свой адрес и например бабушки или дедушки.Собственные имена это те слова которые пишутся с большой буквы,а нарицательные которые с маленькой
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