1) Когда сложились государства у германских племён- франков, бургундов, вандалов, готов? 2) Когда сложились государства у германских племён, живших в Скандинавии. ЛЮДИ СРОЧНО И ПОЖ ПРАВИЛЬНО!!!

История
1) Когда сложились государства у германских племён- франков, бургундов, вандалов, готов? 2) Когда сложились государства у германских племён, живших в Скандинавии. ЛЮДИ СРОЧНО И ПОЖ ПРАВИЛЬНО!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
В 419 году было основано Тулузское королевство вестготов(просуществовало до 507 года). В середине пятого века на территории Западной Римской империи образовалось Бургундское королевство. Германское племя франков образовало Франкское королевство в Северо-Восточной Галлии.
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