Номер 14. плиз!!! СРОЧНО!!!

Математика
Номер 14. плиз!!! СРОЧНО!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Вот таблица, там только нет условия) а так надо делить делимое на делитель))
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