Физики мои, умоляю, помогите gt;:
Физика
Физики мои, умоляю, помогите gt;:
Ответ(ы):
Гость:
Fтяг=GmM/R^2 FтягR^2=GmM m=Fтяг*R^2/GM m=700*500^2/6,67*10^-11*0,5=5,2*10^18 кг. Пожалуйста,милая
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