Запиши предложения, выбирая нужные окончания. Определи падеж прилагательных. В скобках запиши вопросы. Выдели окончания в вопросах и прилагательных. 1. (Какой?) и.п Могучий дуб возвышался, как великан, по среди ( какой?) Р.п бе...

Гость: Гость:

1.(какой?) и.п. Могучий дуб возвышался, как великан, посреди (какой?) р.п. бескрайней равнины. 2. (какой?) и.п. Детский смех доносился из (какой?) р.п. соседней комнаты. В (каком?) п.п. зимнем лесу за (каким?) т.п. дальним кустом мелькнул (какой?) и.п. рыжий хвост лисицы 4. В (Какие?) в.п. вечерние сумерки по (какой?) д.п. осенней распутице трудно добираться до дома 5. Вдоль (какой?) р.п. тенистой аллеи росли (какие?) и.п. высокие ели. 6. (каким?) т.п. Ранним утром отряд отправился в путь, двигаясь по (какой?) д.п. дальней тропе. 7. (какое?) и.п. Летнее солнце нещадно палило.