Запиши предложения, выбирая нужные окончания. Определи падеж прилагательных. В скобках запиши вопросы. Выдели окончания в вопросах и прилагательных. 1. (Какой?) и.п Могучий дуб возвышался, как великан, по среди ( какой?) Р.п бе...
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Запиши предложения, выбирая нужные окончания. Определи падеж прилагательных. В скобках запиши вопросы. Выдели окончания в вопросах и прилагательных. 1. (Какой?) и.п Могучий дуб возвышался, как великан, по среди ( какой?) Р.п бескрайн...й равнины. 2. детск...й смех доносился из соседн...й комнаты. В зимн...м лесу за дальн...м кустом мелькнул рыжий хвост лисицы 4. В вечерн...е сумерки по осенн...й распутице трудно добираться до дама 5. вдоль тенист...й аллеи росли высок...е ели. 6. ранн...м утром отряд отправлся в путь, двигаясь по дальн...й тропе. 7. летн...е солнце нещадно палило.
Ответ(ы):
Гость:
1.(какой?) и.п. Могучий дуб возвышался, как великан, посреди (какой?) р.п. бескрайней равнины. 2. (какой?) и.п. Детский смех доносился из (какой?) р.п. соседней комнаты. В (каком?) п.п. зимнем лесу за (каким?) т.п. дальним кустом мелькнул (какой?) и.п. рыжий хвост лисицы 4. В (Какие?) в.п. вечерние сумерки по (какой?) д.п. осенней распутице трудно добираться до дома 5. Вдоль (какой?) р.п. тенистой аллеи росли (какие?) и.п. высокие ели. 6. (каким?) т.п. Ранним утром отряд отправился в путь, двигаясь по (какой?) д.п. дальней тропе. 7. (какое?) и.п. Летнее солнце нещадно палило.
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