Эта рыба в "Повести о Ерше Ерошевиче" сравнивала свою голову с пивным котлом, а хво??т с лодейным парусом.

История

Эта рыба в "Повести о Ерше Ерошевиче" сравнивала свою голову с пивным котлом, а хво??т с лодейным парусом.

Автор: Гость