Срочно прошу!!! За правельный ответ 50баллов. Для реакции FeO(к)+CO(г)lt;=gt;Fe(к)+CO2(г) константа равновесия про 1000°С равна 0,5. Начальные концентрации СО и СО2 были соответственно равны 0,05 и 0,01 моль/л. Найдите их рав...

Химия

Срочно прошу!!! За правельный ответ 50баллов. Для реакции FeO(к)+CO(г)lt;=gt;Fe(к)+CO2(г) константа равновесия про 1000°С равна 0,5. Начальные концентрации СО и СО2 были соответственно равны 0,05 и 0,01 моль/л. Найдите их равновесные концентрации.

Автор: Гость