Срочно прошу!!! За правельный ответ 50баллов. Для реакции FeO(к)+CO(г)lt;=gt;Fe(к)+CO2(г) константа равновесия про 1000°С равна 0,5. Начальные концентрации СО и СО2 были соответственно равны 0,05 и 0,01 моль/л. Найдите их рав...
Химия
Срочно прошу!!! За правельный ответ 50баллов. Для реакции FeO(к)+CO(г)lt;=gt;Fe(к)+CO2(г) константа равновесия про 1000°С равна 0,5. Начальные концентрации СО и СО2 были соответственно равны 0,05 и 0,01 моль/л. Найдите их равновесные концентрации.
Ответ(ы):
Гость:
Кс = [CO2]/[CO] CO = 0,05-x CO2 = 0,01+x Кс = [CO2]/[CO] = (0,01+x)/(0,05 — x) = 0,50,5(0,05 — x) = 0,01 + x0,025 — 0,5x = 0,01 + x1,5 x = 0,015x = 0,01 CO = 0,05-x = 0,05 — 0,01 = 0,04 моль CO2 = 0,01+x = 0,01 + 0,01 = 0,02 моль/л
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