Заполни ококи так чтобы получились истинные утверждения 70gt;[]на10 []gt;20на60 82lt;89на[]

Математика
Заполни ококи так чтобы получились истинные утверждения 70gt;[]на10 []gt;20на60 82lt;89на[]
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
65-50=15 88-40=48 63-50=13 40+30=70 74-50=24 58-30=28 это же так легко
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