Помогите нужно 16 вежливых слов на татарском языке

Другие предметы
Помогите нужно 16 вежливых слов на татарском языке
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Исэнмесез Сау булыгыз Хаэрле кич  Сэлам Тыныч йокы Исэн бул Гафу итегез Рэхмэт Исэн-сау Хаэрле кон [кён Зинhар
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Помогите очень надо ,менять время
Ответить
Биология
Чешуекрылые обитатели лугов и степей, занесённые в Красную книгу Алтайского края ПРИМЕРЫЫЫ!!!
Ответить
Английский язык
Распредели слова по колонкам.
Ответить
Математика
В классе 3/5 всех учеников мальчики. доля отличников среди девочек равна 2/7, а среди учеников всего класса 1/5. Какова доля отличников среди мальч...
Ответить
Окружающий мир
Как размножается жуки
Ответить