Помогите нужно 16 вежливых слов на татарском языке
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Помогите нужно 16 вежливых слов на татарском языке
Ответ(ы):
Гость:
Исэнмесез Сау булыгыз Хаэрле кич Сэлам Тыныч йокы Исэн бул Гафу итегез Рэхмэт Исэн-сау Хаэрле кон [кён Зинhар
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