В классе 3/5 всех учеников мальчики. доля отличников среди девочек равна 2/7, а среди учеников всего класса 1/5. Какова доля отличников среди мальчиков?

Математика
В классе 3/5 всех учеников мальчики. доля отличников среди девочек равна 2/7, а среди учеников всего класса 1/5. Какова доля отличников среди мальчиков?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Пусть весь класс мы примем за 1  1)тогда количество девочек равна 1-4/7=7/7-4/7=3/7 от всего класса 2)отличники среди девочек тогда равны 1/15*3/7=3/105=1/35 от класса отличники 3)отличники и девочки и мальчики от всего класса равны 1/7*1=1/7 отличников от всего класса 4)тогда только мальчиков отличников равно 1/7-1/35=(1*5-1)/35= =(5-1)/35=4/35 Ответ доля  мальчиков отличников составляет 4/35 от всего класса 
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