Помогите решить,пожалуйста! 8 целых 2/7 - 3 целых 5\7
Математика
Помогите решить,пожалуйста! 8 целых 2/7 - 3 целых 5\7
Ответ(ы):
Гость:
=587-267=58-26/7=32/7=4 целых 4/7
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