Помогите срочно,составить 7-8 вопросов об Антоне Боровике на английском ,вот текст
Английский язык
Помогите срочно,составить 7-8 вопросов об Антоне Боровике на английском ,вот текст
Ответ(ы):
Гость:
Во первых: Артем Боровик во вторых: Who was he? How did he die? how old was he when he died? Where and how did he begin his career? For what show did he work in the US? what army did he join? how did he join the US army? what publishing house did he found? what did this publishing house produce ? what work did he start before his death?
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