Каждому иногда хочется побыть одному. Почему?

Обществознание
Каждому иногда хочется побыть одному. Почему?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
От усталости и оденочества
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