Два куска свинца можно срастить плотно прижав их свежими срезами друг к другу поч??му куски свинца сращиваются а листы бумаги нет ? какое явление лежит в ос нове сращивания тел ?
Физика
Два куска свинца можно срастить плотно прижав их свежими срезами друг к другу поч??му куски свинца сращиваются а листы бумаги нет ? какое явление лежит в ос нове сращивания тел ?
Ответ(ы):
Гость:
При сращивании свинца расстояние между молекулами сооизмеримо размерам молекул и происходит сила притяжения поэтому свинец срастается .Бумага не срастается потому что расстояние между молекулами больше размера молекул и происходит сила отталкивания.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Другие предметы
Эта рыба в "Повести о Ерше Ершовиче" сравнила свою голову с пивным котлом, а хвост с лодейным парусом.