Два куска свинца можно срастить плотно прижав их свежими срезами друг к другу поч??му куски свинца сращиваются а листы бумаги нет ? какое явление лежит в ос нове сращивания тел ?

Физика
Два куска свинца можно срастить плотно прижав их свежими срезами друг к другу поч??му куски свинца сращиваются а листы бумаги нет ? какое явление лежит в ос нове сращивания тел ?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
При сращивании свинца расстояние между молекулами сооизмеримо размерам молекул и происходит сила притяжения поэтому свинец срастается .Бумага не срастается потому что расстояние между молекулами больше размера молекул и происходит сила отталкивания.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Какие цифры обозначены буквами m и k в примере m00*k=600? найди четыре ответа
Ответить
Математика
Раскройте скобки м преведите слагаемые Б)-(2а-3)+(4а-2)
Ответить
Литература
Комизм с ситуации с Хлестаковым
Ответить
Другие предметы
Эта рыба в "Повести о Ерше Ершовиче" сравнила свою голову с пивным котлом, а хвост с лодейным парусом.
Ответить
Математика
1.последовательность чисел 900,750,600,450,... составлена по некоторому правилу.Какое ч??сло будет следующим в это последовательности?
Ответить