Какие цифры обозначены буквами m и k в примере m00*k=600? найди четыре ответа

Математика
Какие цифры обозначены буквами m и k в примере m00*k=600? найди четыре ответа
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1) m=2, k=3 2) m=3, k=2 3) m=1, k=6 4) m=6, k=1
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