Напиши о человеке, который носит одно с тобой имя и мог бы стать для тебя образцом. Меня зовут Данил.

Гость: Гость:

Как будто мы знаем кто твой кумир :) Пиши как-то так: ... Данил каждый день ходит в тренажёрный зал, любит котов, зарабатывает 200$ в день, "со всеми вежлив, обходит стороной шумные тусы, всегда только в урну выкидывает мусор, запрещённых веществ никаких не" ... Ну ты понял в общем)))))))))