Напиши о человеке, который носит одно с тобой имя и мог бы стать для тебя образцом. Меня зовут Данил.
Окружающий мир
Напиши о человеке, который носит одно с тобой имя и мог бы стать для тебя образцом. Меня зовут Данил.
Ответ(ы):
Гость:
Как будто мы знаем кто твой кумир :) Пиши как-то так: ... Данил каждый день ходит в тренажёрный зал, любит котов, зарабатывает 200$ в день, "со всеми вежлив, обходит стороной шумные тусы, всегда только в урну выкидывает мусор, запрещённых веществ никаких не" ... Ну ты понял в общем)))))))))
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
Парабола проходит через точки K(0; 2), L(–1; 9), M(2; –6). Найдите координаты е?? вершины.
Русский язык