Напиши о человеке, который носит одно с тобой имя и мог бы стать для тебя образцом. Меня зовут Данил.

Окружающий мир
Напиши о человеке, который носит одно с тобой имя и мог бы стать для тебя образцом. Меня зовут Данил.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Как будто мы знаем кто твой кумир :) Пиши как-то так:  ... Данил каждый день ходит в тренажёрный зал, любит котов, зарабатывает 200$ в день, "со всеми вежлив, обходит стороной шумные тусы, всегда только в урну выкидывает мусор, запрещённых веществ никаких не" ... Ну ты понял в общем)))))))))
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