Чем нечистая сила искушает людей и кто и почему попадается на ее удочку

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Несмотря сила соблазняет вредными привычками чтобы дух и ясность мозга человека слабое. Человек начнет все дальше отдаляться от бога и в конечном итоге дьявол в ад заберет его душу. Плохие поступки и привычки это те что нарушают хотя бы одну из десяти заповедей данных людям от бога.