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Уравнение параболы у=ах²+bx+c Подставляем координаты точек в это уравнение K(0; 2) х=0 у=2 2=a·0²+b·0+c ⇒ c=2 L(–1; 9) x= - 1 y=9 9=a·(-1)²+b·(-1)+c ; c=2 ⇒9=a-b+2 или a-b=7 M(2; –6) x=2 y=-6 -6=a·2²+b·2+c ; c=2 ⇒ -6=4a+2b+2 или 4a+2b=-8 или 2a+b=-4 Решаем систему двух уравнений: a-b=7 2a+b=-4 Складываем 3a=3 ⇒ a=1 b=a-7=1-7=-6 Уравнение параболы имеет вид у=х²-6х+2 Выделим полный квадрат у=(х²-6х+9)-9+2 у=(х-3)²-7 Ответ. (3;-7) - координаты вершины параболы