Приведите доказательства того что летопись литературный памятник

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Во-первых как пример берестянная грамота Обычно в летописи излагалась русская история от ее начала, иногда летописи открывались библейской историей и продолжались византийской и русской. Летописи играли важную роль в обосновании княжеской власти в Древней Руси и единстве русских земель. Летописи содержат значительный материал о происхождении восточных славян, о их государственной власти, о политических взаимоотношениях восточных славян между собой и с др. народами и странами.