Эта рыба в "Повести о Ерше Ершовиче" сравнила свою голову с пивным котлом, а хвост с лодейным парусом.
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Эта рыба в "Повести о Ерше Ершовиче" сравнила свою голову с пивным котлом, а хвост с лодейным парусом.
Ответ(ы):
Гость:
Ерш в разговоре с осетром говорил, чтобы осетр не ходил к Ростовскому озеру, потому что может погибнуть зря: "Когда я пошёл в Ростовское озеро, я был вдвое тебя и толще и шире, и щеки мои были до переднего пера, а голова моя была что пивной котел, а очи – что пивные чаши, вдоль меня было сем сажен, а поперек три сажени, а хвост мой был что лодейной парус". Ответ: Ерш
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