1.последовательность чисел 900,750,600,450,... составлена по некоторому правилу.Какое ч??сло будет следующим в это последовательности?

Математика
1.последовательность чисел 900,750,600,450,... составлена по некоторому правилу.Какое ч??сло будет следующим в это последовательности?
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