1.последовательность чисел 900,750,600,450,... составлена по некоторому правилу.Какое ч??сло будет следующим в это последовательности?
Математика
1.последовательность чисел 900,750,600,450,... составлена по некоторому правилу.Какое ч??сло будет следующим в это последовательности?
Ответ(ы):
Гость:
300...........................................
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