Раскройте скобки м преведите слагаемые Б)-(2а-3)+(4а-2)
Математика
Раскройте скобки м преведите слагаемые Б)-(2а-3)+(4а-2)
Ответ(ы):
Гость:
Вот это должно быть правильно
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