Раскройте скобки м преведите слагаемые Б)-(2а-3)+(4а-2)

Математика
Раскройте скобки м преведите слагаемые Б)-(2а-3)+(4а-2)
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Вот это должно быть правильно
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Комизм с ситуации с Хлестаковым
Ответить
Другие предметы
Эта рыба в "Повести о Ерше Ершовиче" сравнила свою голову с пивным котлом, а хвост с лодейным парусом.
Ответить
Математика
1.последовательность чисел 900,750,600,450,... составлена по некоторому правилу.Какое ч??сло будет следующим в это последовательности?
Ответить
Окружающий мир
Напиши о человеке, который носит одно с тобой имя и мог бы стать для тебя образцом. Меня зовут Данил.
Ответить
Литература
Чем нечистая сила искушает людей и кто и почему попадается на ее удочку
Ответить