Комизм с ситуации с Хлестаковым
Литература
Комизм с ситуации с Хлестаковым
Ответ(ы):
Гость:
Весь комизм ситуаций с Хлестаковым заключается в том, что когда он говорит правду все думают, что он намекает на взятку. Когда же он был пъян все верили его росказням, в которых он за несколько секунд поднялся по карьерной лестнице. Он верит сам в то, что говорит. Он справоцировал всю игру не хитростью, а чистосердечием.
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