Скажите звуко-буквеный разбор слова пчёлы
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Скажите звуко-буквеный разбор слова пчёлы
Ответ(ы):
Гость:
Пчел корень ы окончание
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