Укажите каким является предложения по цели высказывания (повествовательное, побудительное, вопросительное) предложение: золотой метелью мчится жёлтый лист
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Укажите каким является предложения по цели высказывания (повествовательное, побудительное, вопросительное) предложение: золотой метелью мчится жёлтый лист
Ответ(ы):
Гость:
Золотой метелью мчится жёлтый лист Предложение повествовательное
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