Упростить выражение sin(a-b)-sin(п/2-a)*sin(-b)
Алгебра
Упростить выражение sin(a-b)-sin(п/2-a)*sin(-b)
Ответ(ы):
Гость:
sin(a-b)-sin(п/2-a)*sin(-b) =sina cos b-sinb cos a-cos a *(-sin b)= sina cos b-sinb cos a+cos asin b= sin a cos b
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