Упростить выражение sin(a-b)-sin(п/2-a)*sin(-b)

Алгебра
Упростить выражение sin(a-b)-sin(п/2-a)*sin(-b)
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
sin(a-b)-sin(п/2-a)*sin(-b) =sina cos b-sinb cos a-cos a *(-sin b)= sina cos b-sinb cos a+cos asin b= sin a cos b
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Помогите срочно,составить 7-8 вопросов об Антоне Боровике на английском ,вот текст
Ответить
Русский язык
Укажите каким является предложения по цели высказывания (повествовательное, побудительное, вопросительное) предложение: золотой метелью мчится жёлт...
Ответить
Алгебра
BC — отрезок, который делит развёрнутый угол DBA на две части. Образуются два разных треугольника ABC и CBD. Нарисуй соответствующий рисунок. ...
Ответить
Обществознание
Какие террористические акты относят к наиболее опасным?
Ответить
Обществознание
Каждому иногда хочется побыть одному. Почему?
Ответить