Log_3(0,5+x)=log_3(0,5)-log_3(x)Помогите пожалуйста)

Алгебра
Log_3(0,5+x)=log_3(0,5)-log_3(x)Помогите пожалуйста)
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Log₃(0,5+x)=log₃0,5-log₃x  ОДЗ:  x>-0,5 log₃(0,5+x)=log(0,5/x) 0,5+x=0,5/x x²+0,5x-0,5=0  D=2,25 x=-1 x∉ по ОДЗ  x=0,5 Ответ: х=0,5.
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