Исправь ошибки в местоимениях и запиши словосочетания правильно. Ихний дом, узнать у её, зайти за ей, сделать из его, подкрался к им, пролетели над ими, вместе с им
Русский язык
Исправь ошибки в местоимениях и запиши словосочетания правильно. Ихний дом, узнать у её, зайти за ей, сделать из его, подкрался к им, пролетели над ими, вместе с им
Ответ(ы):
Гость:
Их дом Узнать у неё Зайти за ней Сделать из него Подкрался к ним Пролетели над ними Вместе с ним
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