Исправь ошибки в местоимениях и запиши словосочетания правильно. Ихний дом, узнать у её, зайти за ей, сделать из его, подкрался к им, пролетели над ими, вместе с им

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Исправь ошибки в местоимениях и запиши словосочетания правильно. Ихний дом, узнать у её, зайти за ей, сделать из его, подкрался к им, пролетели над ими, вместе с им

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