Чешуекрылые обитатели лугов и степей, занесённые в Красную книгу Алтайского края ПРИМЕРЫЫЫ!!!

Биология
Чешуекрылые обитатели лугов и степей, занесённые в Красную книгу Алтайского края ПРИМЕРЫЫЫ!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
АПОЛЛОН АРИАДНА, и АПОЛЛОН ОБЫКНОВЕННЫЙ(бабочки)
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