Нужен краткий пересказ по географии 8 класс п. 32 Урал:каменный пояс земли русской!

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Аменный пояс Земли Русской» - так величали Уральские горы в старину. Действительно, они как бы перепоясывают Россию, отделяя европейскую часть от азиатской. Горные цепи, протянувшиеся более чем на 2000 километров, не заканчиваются на берегу Северного Ледовитого океана. Они лишь не на долго погружаются в воду, чтобы потом «вынырнуть» - сначала на острове Вайгач. А затем на архипелаге Новая Земля. Таким образом, Урал тянется к полюсу еще на 800 километров. урал все об урале «Каменный пояс» Урала сравнительно неширок: он не превышает 200 километров, местами сужаясь до 50 километров и менее. Это древние горы, возникшие несколько сотен миллионов лет назад, когда длинным неровным «швом» спаяли фрагменты земной коры. С тех пор хребты хотя и подновлялись восходящими движениями, но все же больше разрушались. Высшая точка Урала гора Народная - поднимается всего на 1895 метров. Вершины за 1000 метров - исключены даже в наиболее возвышенных частях. Весьма разнообразные по высоте, рельефу и ландшафтам, Уральские горы принято делить на несколько частей. Самая северная, вклинившаяся в воды Северного Ледовитого океана, - хребет Пай-Хой, невысокие (300-500 метров) гряды которого частично погружены в ледниковые и морские осадки окружающих равнин. Полярный Урал заметно выше (до 1300 метров и более) . В его рельефе - следы древней ледниковой деятельности: узкие гребни с острыми вершинами (карлингами) ; между ними лежат широкие глубокие долины (троги) , в том числе и сквозные. По одной из них Полярный Урал пересекает железная дорога, идущая до города Лабытнанги (на Оби) . В Приполярном Урале, весьма схожем по облику, горы достигают максимальных высот. На Северном Урале выделяются отдельные массивы-«камни» , заметно возвышающиеся над окружающим низкогорьем, - Денежкин Камень (1492 метра) , Конжаковскии Камень (1569 метров) . Здесь четко выражены продольные гряды и разделяющие их понижения. Реки вынуждены долго следовать по ним, прежде чем наберутся сил вырваться из горной страны по узкому ущелью. Вершины, в отличие от полярных, - закругленные или плоские, украшенные ступенями - нагорными террасами. И вершины, и склоны покрыты развалами крупных глыб; кое-где над ними возвышаются останцы в виде усеченных пирамид (по-местному тумпы) . Ландшафты здесь во многом сродни сибирским. Вечная мерзлота сначала появляется в виде небольших пятен, но по направлению к полярному кругу распространяется все шире и шире. Вершины и склоны покрываются каменными развалами (курумами) . На севере можно встретить обитателей тундры - северных оленей в лесах водятся медведи, волки, лисицы, соболи, горностаи, рыси, а также копытные (лоси, олени и др.).