От пристани отплыл корабль со скоростью 78 км\ч. Через 3 ч в противоположном направлении отплыл катер со скоростью 68км\ч.Какое расстояние окажется между катером и кораблём через 2 ч после отплытия катера?

Гость: Гость:

S=Vt (расстояние равно произведению скорости на время) 78 км*3 час=234 км прошел корабль до выхода катера 78 км/час+68 км/час=146 км/час (скорость удаления друг от друга) 146 км/час*2 час=292 км прошли корабль и катер после выхода катера 292 км+234 км=526 км Ответ: через 2 часа после отплытия катера между катером и кораблем будет 526 км