От пристани отплыл корабль со скоростью 78 км\ч. Через 3 ч в противоположном направлении отплыл катер со скоростью 68км\ч.Какое расстояние окажется между катером и кораблём через 2 ч после отплытия катера?
Математика
От пристани отплыл корабль со скоростью 78 км\ч. Через 3 ч в противоположном направлении отплыл катер со скоростью 68км\ч.Какое расстояние окажется между катером и кораблём через 2 ч после отплытия катера?
Ответ(ы):
Гость:
S=Vt (расстояние равно произведению скорости на время) 78 км*3 час=234 км прошел корабль до выхода катера 78 км/час+68 км/час=146 км/час (скорость удаления друг от друга) 146 км/час*2 час=292 км прошли корабль и катер после выхода катера 292 км+234 км=526 км Ответ: через 2 часа после отплытия катера между катером и кораблем будет 526 км
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