У Тани 25м кружев.У Ани в2 раза больше.А у Маши на2 м мешьше,чем у Ани.У кого меньше кр??жев:у Тани или Маши?На сколько меньше?

Математика

У Тани 25м кружев.У Ани в2 раза больше.А у Маши на2 м мешьше,чем у Ани.У кого меньше кр??жев:у Тани или Маши?На сколько меньше?

Автор: Гость