У Тани 25м кружев.У Ани в2 раза больше.А у Маши на2 м мешьше,чем у Ани.У кого меньше кр??жев:у Тани или Маши?На сколько меньше?
Математика
У Тани 25м кружев.У Ани в2 раза больше.А у Маши на2 м мешьше,чем у Ани.У кого меньше кр??жев:у Тани или Маши?На сколько меньше?
Ответ(ы):
Гость:
25м-у Тани25х2=50м ( у Ани)50-2=48м (у Маши)48-25=23м (на 23 м у Тани меньше кружев, чем у Маши)Ответ :на 23м.
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