Составьте программу в Паскаль, вводящую true, если высказывание является истинным, ?? false в противном случае. а) Сумма цифр трёхзначного числа х является чётным числом. б) Треугольник со сторонами a, b, с являются разносто...

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Составьте программу в Паскаль, вводящую true, если высказывание является истинным, ?? false в противном случае. а) Сумма цифр трёхзначного числа х является чётным числом. б) Треугольник со сторонами a, b, с являются разносторонним.

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