48,23 округлить до десятых

Математика
48,23 округлить до десятых
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
48.23 = 48.2  если последняя цифра меньше пяти то цифра , стоящая перед ней  не изменяется , а если больше пяти то изменяется на один , например 12.67= 12.68
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