Разгадай ребусы в которых зашифрованы опасные природные явления

Литература
Разгадай ребусы в которых зашифрованы опасные природные явления
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Гость:
1.Буря 3. Пожар (вроде)  4.Ураган( в 2 и 4 есть продолжение картинок?)
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