Разгадай ребусы в которых зашифрованы опасные природные явления
Литература
Разгадай ребусы в которых зашифрованы опасные природные явления
Ответ(ы):
Гость:
1.Буря 3. Пожар (вроде) 4.Ураган( в 2 и 4 есть продолжение картинок?)
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