Водолах достиг -34м. выполняя работу, он изменял глубину погружения на 6м,12м,-17м,-3м,20??, -5м. На какой глубине оказался водолаз
Математика
Водолах достиг -34м. выполняя работу, он изменял глубину погружения на 6м,12м,-17м,-3м,20??, -5м. На какой глубине оказался водолаз
Ответ(ы):
Гость:
-Водолаз оказался на глубине -34м (минус тридцать четыре метра)
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