Водолах достиг -34м. выполняя работу, он изменял глубину погружения на 6м,12м,-17м,-3м,20??, -5м. На какой глубине оказался водолаз

Математика

Водолах достиг -34м. выполняя работу, он изменял глубину погружения на 6м,12м,-17м,-3м,20??, -5м. На какой глубине оказался водолаз

Автор: Гость