Как понять указательные местоимения

Русский язык
Как понять указательные местоимения
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Они указывают на предмет, но не называют его примеры местоимений : он, она.
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