1 7/8 + 2 1/4. сколько будет?
Математика
1 7/8 + 2 1/4. сколько будет?
Ответ(ы):
Гость:
15/8+9/4=15/8+18/8=33/8=4 1/8.
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