В какой из перечисленных стран численность населения больше? 1. Германия 2. Россия 3. США 4. Япония
География
В какой из перечисленных стран численность населения больше? 1. Германия 2. Россия 3. США 4. Япония
Ответ(ы):
Гость:
У Японии численность населении больше
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