Помогите, пожалуйста!!! В уравнении x^2-5x+a=0 один из корней в 9 раз больше другого. Най??ите a

Алгебра

Помогите, пожалуйста!!! В уравнении x^2-5x+a=0 один из корней в 9 раз больше другого. Най??ите a

Автор: Гость