Помогите, пожалуйста!!! В уравнении x^2-5x+a=0 один из корней в 9 раз больше другого. Най??ите a
Алгебра
Помогите, пожалуйста!!! В уравнении x^2-5x+a=0 один из корней в 9 раз больше другого. Най??ите a
Ответ(ы):
Гость:
По теореме Виета: x1*x2=a x1+x2=5 пусть x1 в 9 раз больше, чем x2, тогда x1=9*x2 9*x2*x2=a 9x2+x2=5 x2=0.5 a=9*0.25 a=2.25
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