Пилюлькин расстроился и стал считать цветы. он насчитал на одной 6 а на другой 2 на ??акой клумбе тюльпанов больше и на сколько?

Математика

Пилюлькин расстроился и стал считать цветы. он насчитал на одной 6 а на другой 2 на ??акой клумбе тюльпанов больше и на сколько?

Автор: Гость