Пилюлькин расстроился и стал считать цветы. он насчитал на одной 6 а на другой 2 на ??акой клумбе тюльпанов больше и на сколько?
Математика
Пилюлькин расстроился и стал считать цветы. он насчитал на одной 6 а на другой 2 на ??акой клумбе тюльпанов больше и на сколько?
Ответ(ы):
Гость:
1) 6-2=4 Первая клумба больше вторую на 4 тюльпана.
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