27дм3см-25дм + 77см = м

Математика
27дм3см-25дм + 77см = м
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
2 дм80см=100см=1м вроде так
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