Напишіть коротку умову до задачі.Тім розклав кульки у 7 коробок по 3 кульки у кожну.Після цього у нього залишилось ще 2 кульки.Скільки кульок було у Тіма?

Математика
Напишіть коротку умову до задачі.Тім розклав кульки у 7 коробок по 3 кульки у кожну.Після цього у нього залишилось ще 2 кульки.Скільки кульок було у Тіма?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
7 * 3 = 21 - кулька розкладена у коробки 21 + 2 =  23 кульки  було у тіма
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