Напишіть коротку умову до задачі.Тім розклав кульки у 7 коробок по 3 кульки у кожну.Після цього у нього залишилось ще 2 кульки.Скільки кульок було у Тіма?
Математика
Напишіть коротку умову до задачі.Тім розклав кульки у 7 коробок по 3 кульки у кожну.Після цього у нього залишилось ще 2 кульки.Скільки кульок було у Тіма?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
7 * 3 = 21 - кулька розкладена у коробки 21 + 2 = 23 кульки було у тіма
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