Напишіть коротку умову до задачі.Тім розклав кульки у 7 коробок по 3 кульки у кожну.Після цього у нього залишилось ще 2 кульки.Скільки кульок було у Тіма?

Математика

Напишіть коротку умову до задачі.Тім розклав кульки у 7 коробок по 3 кульки у кожну.Після цього у нього залишилось ще 2 кульки.Скільки кульок було у Тіма?

Автор: Гость