Найдите число 7/9 которого равны 14/33 от 220
Математика
Найдите число 7/9 которого равны 14/33 от 220
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Составим уравнение: 7*х/9=14*230/33 выразим х: х = 9*14*230/33*7=125 целых 5/11 если не трудно поставь ответ лучшим
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