Почему сильвио был злым и острым на язык стариком? из рассказа Выстрел.Пожалуйста помогите срочно!!!!!!!

Литература
Почему сильвио был злым и острым на язык стариком? из рассказа Выстрел.Пожалуйста помогите срочно!!!!!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Потому  что однажды на дуэли он не выйграл , его соперник прострелил ему фуражку. 
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