Витя за лето сделал на 18макетов яхт меньше ,чем Костя. Сколько макетов яхт сделал за лето Витя и сколько Костя, если Костя сделал в 7 раз больше макетов, чем Витя ? Выбери схему.

Математика

Витя за лето сделал на 18макетов яхт меньше ,чем Костя. Сколько макетов яхт сделал за лето Витя и сколько Костя, если Костя сделал в 7 раз больше макетов, чем Витя ? Выбери схему.

Автор: Гость