Витя за лето сделал на 18макетов яхт меньше ,чем Костя. Сколько макетов яхт сделал за лето Витя и сколько Костя, если Костя сделал в 7 раз больше макетов, чем Витя ? Выбери схему.
Математика
Витя за лето сделал на 18макетов яхт меньше ,чем Костя. Сколько макетов яхт сделал за лето Витя и сколько Костя, если Костя сделал в 7 раз больше макетов, чем Витя ? Выбери схему.
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