Придумать ситуацию уголовного преступления привлекаемого к уголовной ответстве??ности несовершеннолетнего

Обществознание
Придумать ситуацию уголовного преступления привлекаемого к уголовной ответстве??ности несовершеннолетнего
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я ограбил банк в 16 лет и сопротивлялся полиции и мне дали .... лет.А мой друг попытался сбежать но его поймали и посадили пожизненно.
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