Площадь кв 64 см найти периметр этого кв
Математика
Площадь кв 64 см найти периметр этого кв
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сторона 8 см.Периметр 32.
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