За 2 дня В ателье сшили 36 курток в первый день портниха потребовалось 76 метров ткани а во второй 68 метров сколько курток сшили 1 день И сколько во 2

Математика

За 2 дня В ателье сшили 36 курток в первый день портниха потребовалось 76 метров ткани а во второй 68 метров сколько курток сшили 1 день И сколько во 2

Автор: Гость