За 2 дня В ателье сшили 36 курток в первый день портниха потребовалось 76 метров ткани а во второй 68 метров сколько курток сшили 1 день И сколько во 2
Математика
За 2 дня В ателье сшили 36 курток в первый день портниха потребовалось 76 метров ткани а во второй 68 метров сколько курток сшили 1 день И сколько во 2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
76+68 =144 (метра ткани израсходовано за 2 дня) 144/36 =4 (м ткани идёт на одну куртку) 76/4 =19 (курток 1 день) 68/4=17 (курток во 2 день)
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