Решите пожалуйста эти примеры они на картинке. Просто это у нас новая тема и поэто??у трудновато.

Математика
Решите пожалуйста эти примеры они на картинке. Просто это у нас новая тема и поэто??у трудновато.
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Гость:
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