Решите пожалуйста эти примеры они на картинке. Просто это у нас новая тема и поэто??у трудновато.
Математика
Решите пожалуйста эти примеры они на картинке. Просто это у нас новая тема и поэто??у трудновато.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)5 целых 3/7 2)1 целая 4/5 3)4 целых 3/4
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
О каких обитателях зоосада идёт речь в рассказе проведи исследование и заполни таблицу в рабочей тетради
Литература
Почему сильвио был злым и острым на язык стариком? из рассказа Выстрел.Пожалуйста помогите срочно!!!!!!!
Литература
Объясните пожалуйста значение этих пословиц 1 Без труда не вынешь и рыбку из пруда 2 Маленькое дело лучше большого безделья 3 кто мало говорит...